Смог в Москве продержится до конца недели

Запах гари и смог будет ощущаться в Москве и Московской области до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил «Интерфаксу», что сейчас много лесов горит в областях к востоку от Москвы. Пожары начались также во Владимирской и Нижегородской областях. Жара, ветер и отсутствие осадков мешают тушению возгораний в Рязанской области.

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По словам Вильфанда, даже после того, как огонь погасят, пожарище будет дымиться и запах гари, вероятно, будет доходить до Москвы до конца рабочих дней.

В свою очередь, начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин сообщил, что в регионе также есть риск возникновения лесных пожаров, передает ТАСС. В пяти районах есть вероятность торфяных пожаров.

Запах гари появился в Москве на прошлой неделе из-за лесных пожаров в Рязанской области. Жителям посоветовали носить медицинские маски на улице.

Даже если пожары удастся потушить сейчас, то дым еще неделю будет идти от них. Доберется ли он до Москвы, зависит от ветра, но вряд ли повторится ситуация со смогом 2010 года, заявил ранее руководитель противопожарного отдела Greenpeace в России Григорий Куксин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыМосква
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