Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

«По ситуации с пожаром в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза": мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о возгорании в помещении бизнес-центра в Можайском районе города. По данным источника агентства «Москва», пожару присвоили пятый ранг сложности. На месте происшествия находятся 15 машин скорой помощи, решается вопрос о применении пожарного поезда.

Сейчас пожарные спасают людей, находящихмя на седьмом этаже горящего здания. Сообщается также о заблокированных людях в одном из кабинетов на пятом этаже бизнес-центра.

