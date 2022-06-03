Собянин дал указание всем службам города по ликвидации пожара в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».
«По ситуации с пожаром в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза": мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно о возгорании в помещении бизнес-центра в Можайском районе города. По данным источника агентства «Москва», пожару присвоили пятый ранг сложности. На месте происшествия находятся 15 машин скорой помощи, решается вопрос о применении пожарного поезда.
Сейчас пожарные спасают людей, находящихмя на седьмом этаже горящего здания. Сообщается также о заблокированных людях в одном из кабинетов на пятом этаже бизнес-центра.
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