Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

Два человека пострадали в результате пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Поджог мог стать причиной пожара в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

«По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств», — рассказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать.

Ранее стало известно, что в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошло возгорание, пожару присвоили третий повышенный номер сложности. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков, отмечает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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