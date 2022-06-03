Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
Два человека пострадали в результате пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«По состоянию на 11.00, пострадали два человека, 120 эвакуированы, 11 спасены с помощью спецустройств», — рассказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 1,1 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать.
Ранее стало известно, что в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошло возгорание, пожару присвоили третий повышенный номер сложности. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков, отмечает Ura.ru.
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