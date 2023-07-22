112: Один человек погиб при прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве

Один человек погиб в результате прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ «Времена года», передает Telegram-канал 112.

Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве

Городские службы, в свою очередь, сообщают о пяти пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком.

В экстренных службах сообщили РИА Новости, что 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся «в безопасном помещении».

Уточняется, что прорыв трубы произошел под цехами «Глобус Гурмэ» на минус первом этаже в торговом центре. Пар, устремившийся вверх, а также кипяток, стали причиной госпитализации нескольких человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
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