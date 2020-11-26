Собственник «Зимней вишни» не призвал вину в пожаре
Собственник «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский не признал в суде вину по делу о пожаре в торговом центре, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Вадим Трифонов.
Тогда погибли 60 человек, 37 из них – дети.
Следствие считает, что в 2013-2014 Вишневский при участии посредника дал взятку в семь миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения и в нарушение проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах.
После пожара Вишневский уехал за границу. В марте 2019 года его задержали правоохранительные органы Польши и через год выдали в Россию.
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