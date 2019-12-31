Суд взыскал с владельцев «Зимней вишни» 36 млн рублей
Рудничный районный суд в Кемерове взыскал с владельцев сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» 36 миллионов рублей в пользу потерпевших.
Речь идет о восьми исках, поданных родственниками погибших в качестве компенсации морального вреда, отмечают argumenti.ru.
Ранее в Кемерове на месте сгоревшего торгового центра прошло официальное открытие сквера. Средства на строительство сквера были собраны с помощью добровольных пожертвований, сообщает «Свободная пресса».
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, из которых 37 — дети.
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