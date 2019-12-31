Суд взыскал с владельцев «Зимней вишни» 36 млн рублей

В Кремле назвали главные успехи и неудачи 2019 года Официальная инфляция в РФ составила 3% Путин наградил сотрудников МЧС за работу на месте взрыва газа в Магнитогорске в 2018 году До 100 млн рублей в год составит грант на научные проекты мирового уровня в РФ Российским автовладельцам могут разрешить выбирать «красивые» номера