Суд взыскал с владельцев «Зимней вишни» 36 млн рублей

31 декабря 201915:46

Рудничный районный суд в Кемерове взыскал с владельцев сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» 36 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Речь идет о восьми исках, поданных родственниками погибших в качестве компенсации морального вреда, отмечают argumenti.ru.

Ранее в Кемерове на месте сгоревшего торгового центра прошло официальное открытие сквера. Средства на строительство сквера были собраны с помощью добровольных пожертвований, сообщает «Свободная пресса».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, из которых 37 — дети.

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