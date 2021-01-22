Собственник и руководство сгоревшего в Харькове дома престарелых задержаны

Сотрудники правоохранительных органов Харьковской области задержали владельца и двух руководителей дома престарелых в рамках дела о пожаре, в результате которого погибли 15 человек. Об этом пишет ТАСС.

Задержанные подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. В прокуратуре отметили, что продолжают досудебное расследование для установления ряда других причастных лиц и раскрытия всех обстоятельств инцидента.

При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел в четверг. Пятнадцать человек погибли в огне, девять удалось спасти. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что информация о доме престарелых отсутствовала в реестре, он работал нелегально.



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