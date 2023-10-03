Собчак заявила об отсутствии проверки в отношении Адама Кадырова

В своем Telegram-канале Собчак прокомментировала ответ Следственного комитета РФ на запрос издания «OSTOROZHNO» относительно опубликованного видео с избиением. Пресс-служба ведомства заявила, что вся возможная информация публикуется на официальных ресурсах.

Собчак раскритиковала ответ пресс-службы и назвала его «отпиской». Она обратила внимание, что на официальных ресурсах СК нет упоминания об избиении.

«Проверки в отношении Адама Кадырова, который на видео избивает Никиту Журавеля, нет», - полагает журналистка.

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, где его сын избивает Никиту Журавеля. Политик похвалил отпрыска за поступок, напоминает «Радиоточка НСН».

