Собчак прокомментировала проверку полицией одного из её каналов

По её словам, речь, скорее всего, идёт об интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, в котором россиянин усмотрел пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков, на предмет которой полиция проводит проверку.

Она обратила внимание Солдатова, органов правопорядка и добродетельной общественности на то, что в начале интервью с Касаткиной имеется дисклеймер, сообщающий о том, что видео предназначено для зрителей старше 18 лет.

«Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят. Ну посмотрим, чем эта проверка завершится. Насколько глубоко мы зашли в этот дремучий лес», - заключила Собчак, добавив, что «если задача стоит, то и повод для статьи найдётся».

Ранее Дарья Касаткина совершила каминг-аут, рассказав на YouTube-канале Вити Кравченко о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает RT.