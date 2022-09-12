Собчак прокомментировала проверку полицией одного из её каналов

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram сообщила, что некий «очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов» пожаловался в полицию на один из её каналов.

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По её словам, речь, скорее всего, идёт об интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, в котором россиянин усмотрел пропаганду нетрадиционных отношений среди подростков, на предмет которой полиция проводит проверку.

Она обратила внимание Солдатова, органов правопорядка и добродетельной общественности на то, что в начале интервью с Касаткиной имеется дисклеймер, сообщающий о том, что видео предназначено для зрителей старше 18 лет.

«Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят. Ну посмотрим, чем эта проверка завершится. Насколько глубоко мы зашли в этот дремучий лес», - заключила Собчак, добавив, что «если задача стоит, то и повод для статьи найдётся».

Ранее Дарья Касаткина совершила каминг-аут, рассказав на YouTube-канале Вити Кравченко о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияПроверкаПропагандаЛГБТКсения Собчак
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