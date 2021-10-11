Собчак вызвана на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак вызвана в полицию на допрос в качестве свидетеля попавшего в ДТП в Сочи Mercedes. Об этом говорится в сообщении «МВД медиа».

Уточняется, что на допрос должны явиться все пассажиры иномарки.

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Авария произошла в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся в другой иномаркой. В результате на месте погибла 35-летняя женщина, еще двое человек пострадали. Телеведущая написала в телеграм-канале, что получила в результате ДТП сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что Mercedes был не ее, также как и водитель. Суд отправил водителя под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДТПКсения Собчак
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