Собчак вызвана на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак вызвана в полицию на допрос в качестве свидетеля попавшего в ДТП в Сочи Mercedes. Об этом говорится в сообщении «МВД медиа».
Уточняется, что на допрос должны явиться все пассажиры иномарки.
Авария произошла в субботу, 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся в другой иномаркой. В результате на месте погибла 35-летняя женщина, еще двое человек пострадали. Телеведущая написала в телеграм-канале, что получила в результате ДТП сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что Mercedes был не ее, также как и водитель. Суд отправил водителя под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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