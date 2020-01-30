Собчак устроила скандал во Внукове
Ксению Собчак со скандалом сняли с рейса авиакомпании «Россия», который должен был отправиться из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Телеведущую, блогершу и по совместительству официальную супругу режиссёра Константина Богомолова возмутила рекомендация пассажирам оставаться пристёгнутыми, несмотря на задержку взлёта в связи с загруженностью авиалайнера.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Собчак отказалась выполнить настоятельную просьбу, озвученную стюардессами, а затем вообще отказалась лететь. В итоге, самолет пришлось подгонять обратно к пассажирскому терминалу. На борт поднялись сотрудники транспортной полиции, которые составили на Ксению протокол, после чего ретировались.
Сама Собчак в своем телеграм-канале утверждает с возмущением, что самолет не мог своевременно вылететь в связи с закрытием воздушного пространства из-за визита политических деятелей, отмечает Утро.ру.
Тем временем, соцсети активно обсуждают намерение Ксении Собчак сделать пластическую операцию. Тема возникла после того, как телеведущую заметили в одной из столичных косметических клиник.
Как пишут «Дни.ру», под влиянием нового супруга Ксения решилась омолодиться посредством скальпеля и других технологий. Речь идёт о пластике груди и лица.
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