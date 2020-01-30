Собчак устроила скандал во Внукове

Ксению Собчак со скандалом сняли с рейса авиакомпании «Россия», который должен был отправиться из московского аэропорта Внуково в Санкт-Петербург. Телеведущую, блогершу и по совместительству официальную супругу режиссёра Константина Богомолова возмутила рекомендация пассажирам оставаться пристёгнутыми, несмотря на задержку взлёта в связи с загруженностью авиалайнера.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Собчак отказалась выполнить настоятельную просьбу, озвученную стюардессами, а затем вообще отказалась лететь. В итоге, самолет пришлось подгонять обратно к пассажирскому терминалу. На борт поднялись сотрудники транспортной полиции, которые составили на Ксению протокол, после чего ретировались.