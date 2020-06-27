Собчак упрекнули в пиаре после нападения в монастыре
Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучевв считает, что телеведущую Ксению Собчак не избили, а она сама организовала пиар собственному фильму об опальном священнике, пишет Telegram-канал «Подъем».
Могучев утверждает, что информация Собчак не соответствует действительности.
«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — заявил Могучев.
По его мнению, инцидент – это «очень профессиональный пиар-ход», созданный для фильма об опальном схиигумене. Такое развитие событий обеспечит фильму много просмотров.
Ранее Собчак опубликовала видео, в котором обвинила в избиении журналистов церковнослужителей. Отмечалось, что нападение произошло в монастыре, где шли съемки о схиигумене Сергии, запрещенном в служении из-за непризнания коронавируса.
Собчак осталась в Екатеринбурге, где 7 июля должен состояться церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым).
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