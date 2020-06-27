Собчак упрекнули в пиаре после нападения в монастыре

Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучевв считает, что телеведущую Ксению Собчак не избили, а она сама организовала пиар собственному фильму об опальном священнике, пишет Telegram-канал «Подъем».

Могучев утверждает, что информация Собчак не соответствует действительности.

«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — заявил Могучев.

В епархии прокомментировали нападение на Собчак монастыре на Урале

По его мнению, инцидент – это «очень профессиональный пиар-ход», созданный для фильма об опальном схиигумене. Такое развитие событий обеспечит фильму много просмотров.

Ранее Собчак опубликовала видео, в котором обвинила в избиении журналистов церковнослужителей. Отмечалось, что нападение произошло в монастыре, где шли съемки о схиигумене Сергии, запрещенном в служении из-за непризнания коронавируса.

Собчак осталась в Екатеринбурге, где 7 июля должен состояться церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:НападениеФильмКсения Собчак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры