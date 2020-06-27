Собчак упрекнули в пиаре после нападения в монастыре

Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучевв считает, что телеведущую Ксению Собчак не избили, а она сама организовала пиар собственному фильму об опальном священнике, пишет Telegram-канал «Подъем».

Могучев утверждает, что информация Собчак не соответствует действительности.

«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания», — заявил Могучев.