Собчак окажет помощь семьям погибшим в ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак, которая уехала с места смертельного ДТП в Сочи, поможет семьям погибших и пострадавших в аварии двух иномарок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора телеведущей.

Водитель Mercedes, в котором в Сочи ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП

Напомним, инцидент произошел накануне около 21:00 на трассе Адлер - Альпика Сервис. Телеведущая Ксения Собчак ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen. После ДТП Собчак пересела в такси и уехала в аэропорт, рассказа 40-летний водитель Mercedes.

В результате ДТП на месте скончалась пассажирка Volkswagen 1986 года рождения. А вторая пассажирка 1991 года рождения и водитель 1993 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу №8. Там женщина из Volkswagen скончалась.

Водитель автомобиля Mercedes Олег Цой, в салоне которого ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеСочиДТПСобчакКсения Собчак
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