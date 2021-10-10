Собчак окажет помощь семьям погибшим в ДТП в Сочи

Напомним, инцидент произошел накануне около 21:00 на трассе Адлер - Альпика Сервис. Телеведущая Ксения Собчак ехала в салоне автомобиля Mercedes, который на встречной полосе врезался в Volkswagen. После ДТП Собчак пересела в такси и уехала в аэропорт, рассказа 40-летний водитель Mercedes.

В результате ДТП на месте скончалась пассажирка Volkswagen 1986 года рождения. А вторая пассажирка 1991 года рождения и водитель 1993 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу №8. Там женщина из Volkswagen скончалась.

Водитель автомобиля Mercedes Олег Цой, в салоне которого ехала телеведущая Ксения Собчак, признал свою вину.



