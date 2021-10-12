Собчак допросили по делу о смертельном ДТП

В своем Telegram-канале она рассказала, что допрос продолжался три часа. При этом, по ее мнению, вопросы не соответствовали тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.

«Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», - написала Собчак.

9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали девушки, одна из них впоследствии скончались. Вину взял на себя водитель Ксении.

