Собчак допросили по делу о смертельном ДТП

Ксения Собчак была допрошена по делу о ДТП в Сочи, в результате которого погибла девушка. Протокол допроса опубликовал Telegram-канал Baza. Исходя из документа, Собчак проходит по делу в качестве свидетеля, при этом она не считает себя потерпевшей.

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В своем Telegram-канале она рассказала, что допрос продолжался три часа. При этом, по ее мнению, вопросы не соответствовали тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.

«Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», - написала Собчак.

9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали девушки, одна из них впоследствии скончались. Вину взял на себя водитель Ксении.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДТПКсения Собчак
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