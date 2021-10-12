Собчак допросили по делу о смертельном ДТП
Ксения Собчак была допрошена по делу о ДТП в Сочи, в результате которого погибла девушка. Протокол допроса опубликовал Telegram-канал Baza. Исходя из документа, Собчак проходит по делу в качестве свидетеля, при этом она не считает себя потерпевшей.
В своем Telegram-канале она рассказала, что допрос продолжался три часа. При этом, по ее мнению, вопросы не соответствовали тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
«Я понимаю, для чего это делается, и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи», - написала Собчак.
9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, где ехали девушки, одна из них впоследствии скончались. Вину взял на себя водитель Ксении.
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