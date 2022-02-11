Собаки напали на мужчину в деревне в Ленинградской области

Собаки напали на мужчину во Всеволожском районе Ленинградской области, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве.

«По уточненным данным, мужчину покусали несколько собак в первой половине дня 10 февраля. Он получил множественные раны», - передает агентство.

По имеющимся данным, пострадавший помещен в травматологическое отделение. 59-летний мужчина стал жертвой агрессивных животных в деревне Маслово Всеволожского района. При этом у одной из собак был обнаружен хозяин, его вызвали в отделение полиции.

Россиянам действительно необходима легальная возможность сдать животных в приют, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ПострадавшиеНападениеСобакиЛенинградская Область
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