Собаки напали на мужчину во Всеволожском районе Ленинградской области, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительном ведомстве.



«По уточненным данным, мужчину покусали несколько собак в первой половине дня 10 февраля. Он получил множественные раны», - передает агентство.



По имеющимся данным, пострадавший помещен в травматологическое отделение. 59-летний мужчина стал жертвой агрессивных животных в деревне Маслово Всеволожского района. При этом у одной из собак был обнаружен хозяин, его вызвали в отделение полиции.

Россиянам действительно необходима легальная возможность сдать животных в приют, сказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен.

