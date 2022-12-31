Собака сорвала Кубок мира по горнолыжному спорту
Пес вмешался в выступления спортсменов на Кубке мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио. Собака ворвалась на спортивную трассу.Видео с пробегом хвостатого опубликовал в Twitter телеканал Eurosport France.
Работники трассы пытались поймать животное, но четвероногий решил устроить собственную гонку и бежал на уровне лыжников. Спортсмены остановились и со смехом следили за выступлением четвероного.
Мужской этап Кубка мира по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах прошел в итальянском Бормио 28–29 декабря. 29 декабря состоялся скоростной спуск на трассе длиной 2129 м.
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