В РПЦ выразили готовность подключиться к расследованию дела священника-насильника

26 сентября 201911:53
Станислав Меркулов

Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН прокомментировал обвинение настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия.

Следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ленинского районного суда. Судебное заседание, на котором избрана мера пресечения для Стремского в виде заключения под стражу до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН рассказал, какие действия церкви должны последовать после обвинения.

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«Епископ должен разобраться в этом ужасном деле. Священный синод подключается уже тогда, если уже самого епископа обвиняют в чем-то. Если потребуется, епархия может подключиться к расследованию. Если церковная комиссия согласится с обвинением, тогда последует лишение сана, а дальше уже по уголовному кодексу. Это уже не дело церкви», - добавил он.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина «протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия».

Ранее вышеупомянутый священнослужитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за вождение автомобиля в пьяном виде.

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ФОТО: ural56.ru
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