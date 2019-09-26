В РПЦ выразили готовность подключиться к расследованию дела священника-насильника

«Епископ должен разобраться в этом ужасном деле. Священный синод подключается уже тогда, если уже самого епископа обвиняют в чем-то. Если потребуется, епархия может подключиться к расследованию. Если церковная комиссия согласится с обвинением, тогда последует лишение сана, а дальше уже по уголовному кодексу. Это уже не дело церкви», - добавил он.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина «протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия».

Ранее вышеупомянутый священнослужитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за вождение автомобиля в пьяном виде.

