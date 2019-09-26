В РПЦ выразили готовность подключиться к расследованию дела священника-насильника
Протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН прокомментировал обвинение настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия.
Следствие обвиняет арестованного накануне настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области Николая Стремского по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Ленинского районного суда. Судебное заседание, на котором избрана мера пресечения для Стремского в виде заключения под стражу до 12 ноября, прошло в закрытом режиме.
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире НСН рассказал, какие действия церкви должны последовать после обвинения.
«Епископ должен разобраться в этом ужасном деле. Священный синод подключается уже тогда, если уже самого епископа обвиняют в чем-то. Если потребуется, епархия может подключиться к расследованию. Если церковная комиссия согласится с обвинением, тогда последует лишение сана, а дальше уже по уголовному кодексу. Это уже не дело церкви», - добавил он.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области третий день воздерживается от комментариев по данной теме. Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина «протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия».
Ранее вышеупомянутый священнослужитель уже попадал в поле зрения правоохранителей за вождение автомобиля в пьяном виде.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- На даче в Подмосковье найден мёртвым адвокат Кокорина
- За вклады в валюте россиянам придется заплатить
- После жесткой посадки Boeing в Барнауле возбуждено уголовное дело
- Омоновец с вывихнутым плечом считает наказание Устинову слишком суровым
- Суд предъявил оренбургскому священнослужителю обвинение в изнасиловании детей