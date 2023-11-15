Со склона Эльбруса эвакуировали туриста из Китая
15 ноября 202323:28
Спасатели эвакуировали в безопасное место заблудившегося на Эльбрусе китайского туриста, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Турист находился на высоте четыре тысячи метров в районе гостиницы «Приют-11». Сигнал о помощи поступил в 19:20 мск.
Спустя два с половиной часа китайца эвакуировали на поляну Азау. От дальнейшей помощи мужчина отказался.
В горах Кабардино-Балкарии 23 октября автомобиль с двумя пассажирками упал в ущелье. Женщины погибли на месте, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru