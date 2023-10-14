Российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах Непала

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала во время восхождения на вершину Дхаулагири, сообщает Himalayan Times.

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По информации издания, россиянка сорвалась в 500-метровую расщелину во время восхождения на Дхаулагири. Отмечается, что ЧП произошло на высоте около 6680 метров.

Сейчас спасатели ведут поиски спортсменки. Завтра к месту инцидента планируется отправить поисково-спасательный вертолет.

Ранее альпинист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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