«Обычное хулиганство?»: Ударивший ребенка в магазине может избежать наказания

«Нужно понять, какие повреждения у ребенка, это экспертиза будет определять. Если нет серьезного вреда здоровью, это считается хулиганством, то есть, это было сделано из хулиганских побуждений, не было конкретной мотивации. В этом случае мужчина будет привлечен к ответственности по 116 статье Уголовного кодекса. Там максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Если человек не привлекался ранее, ему лишение свободы не будет назначено. Опьянение входит в число обстоятельств, которые могут стать отягчающими, суд решает, как это учитывать», - рассказал он.

А мужчине, который заступился за ребенка, грозит штраф, добавил Широков. Он отметил, что в этом случае дело будет заведено только по заявлению «пострадавшего».

«Любое преступление в отношении несовершеннолетних будет расследоваться. В отношении взрослого человека без заявления дело не было бы заведено. Что касается второго мужчины, который заступился за ребенка, все будет зависеть от степени повреждений. Если от человека, который до этого напал на ребенка, поступит заявление, то в этом случае дело будет заведено. Тогда будет проведена экспертиза. Если у хулигана будут только побои, ничего тяжкого, то грозить будет только административная ответственность, штраф», - заключил собеседник НСН.

Нападавшим оказался 55 летний вахтовик Мухамед Гулаев из Ингушетии, утверждает телеграм-канал 112. По его информации, мужчина начал трезветь и давать показания. Он якобы думал, что наносит удар по манекену, и сильно удивился, что проснулся в ИВС. У ребенка серьезных травм нет, говорится в публикации.

