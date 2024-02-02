«Обычное хулиганство?»: Ударивший ребенка в магазине может избежать наказания
Адвокат Денис Широков заявил НСН, что за побои без серьезных последствий грозит срок до двух лет, но виновного не посадят, если он ранее не привлекался.
Мужчине, который напал на ребенка в магазине, может грозить лишение свободы до двух лет, заявил адвокат Денис Широков в беседе с НСН. Он отметил, что лишение свободы не будет назначено, если человек ранее не привлекался.
Пьяный мужчина напал на ребенка в магазине «Пятерочка» в курском городе Курчатов. На видео запечатлено, как он ни с того ни с сего сильно бьет ребенка кулаком в голову. Агрессора оттолкнула женщина, а затем его обезвредил другой мужчина, находившийся рядом. Нападавшего задержали.
«Нужно понять, какие повреждения у ребенка, это экспертиза будет определять. Если нет серьезного вреда здоровью, это считается хулиганством, то есть, это было сделано из хулиганских побуждений, не было конкретной мотивации. В этом случае мужчина будет привлечен к ответственности по 116 статье Уголовного кодекса. Там максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет. Если человек не привлекался ранее, ему лишение свободы не будет назначено. Опьянение входит в число обстоятельств, которые могут стать отягчающими, суд решает, как это учитывать», - рассказал он.
А мужчине, который заступился за ребенка, грозит штраф, добавил Широков. Он отметил, что в этом случае дело будет заведено только по заявлению «пострадавшего».
«Любое преступление в отношении несовершеннолетних будет расследоваться. В отношении взрослого человека без заявления дело не было бы заведено. Что касается второго мужчины, который заступился за ребенка, все будет зависеть от степени повреждений. Если от человека, который до этого напал на ребенка, поступит заявление, то в этом случае дело будет заведено. Тогда будет проведена экспертиза. Если у хулигана будут только побои, ничего тяжкого, то грозить будет только административная ответственность, штраф», - заключил собеседник НСН.
Нападавшим оказался 55 летний вахтовик Мухамед Гулаев из Ингушетии, утверждает телеграм-канал 112. По его информации, мужчина начал трезветь и давать показания. Он якобы думал, что наносит удар по манекену, и сильно удивился, что проснулся в ИВС. У ребенка серьезных травм нет, говорится в публикации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Рост ВВП по итогам 2023 года составил 3,5-4%
- В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины
- В поезде из Китая поезде таможня Забайкалья нашла контейнеры с формой ВСУ
- ЦИК: Численность избирателей в России составила 112,3 млн
- СМИ: Экс-футболиста сборной Боливии убили во время матча
- В Иркутске завели дело после отравления 16 горожан шаурмой
- СМИ: Ударивший ребенка в магазине в Курской области принял мальчика за манекен
- В США информатору WikiLeaks дали 40 лет тюрьмы по делу об утечке данных Vault 7
- В Курской области задержали мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине
- Евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru