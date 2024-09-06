Смирнов: Над Курской областью сбили ракету
6 сентября 202412:10
Ракету уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области во время ракетной опасности этим утром», — написал руководитель области в своем Telegram-канале.
Смирнов поблагодарил подразделения ПВО и защитников границы.
Ранее в Курской области обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru