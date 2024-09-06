Смирнов: Над Курской областью сбили ракету

Ракету уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области во время ракетной опасности этим утром», — написал руководитель области в своем Telegram-канале.

Смирнов поблагодарил подразделения ПВО и защитников границы.

Ранее в Курской области обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot, напоминает RT.

