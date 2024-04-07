Глава МЧС прибыл в затопленный Орск
Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск, который пострадал от сильного паводка и прорыва дамбы на реке Урал, передает РИА Новости.
Сразу после приземления спецборта глава ведомства отправился в подтопленные районы Орска.
Замглавы МЧС Илья Денисов доложил министру Александру Куренкову обстановку в городе.
«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», – сообщил он.
Куренков планирует встретиться с эвакуированными из затопленных районов жителями Орска в пунктах временного размещения (ПВР) и провести совещание.
Министр прибыл в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина для организации необходимых работ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Оренбурга: В Орске ситуация может развиваться по наихудшему сценарию
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся за сутки на 28 см
- Путин законом разрешил доступ провайдерам в многоквартирные дома
- В ВСУ заявили о пожаре и повреждении зданий после взрывов в Одессе
- СМИ: Зона подтопления в Орске может увеличиться
- Глава МЧС прибыл в затопленный Орск
- На ответственного за пожарную безопасность «Крокуса» завели уголовное дело
- «Ундервуд» выпустили альбом «Проект О» с песнями Булата Окуджавы
- В Якутии мигрантам запретили работать на стройках
- СМИ: В бывшем клубе «Мутабор» прошла первая с декабря 2023 года вечеринка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru