Глава МЧС прибыл в затопленный Орск

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Орск, который пострадал от сильного паводка и прорыва дамбы на реке Урал, передает РИА Новости.

В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы

Сразу после приземления спецборта глава ведомства отправился в подтопленные районы Орска.

Замглавы МЧС Илья Денисов доложил министру Александру Куренкову обстановку в городе.

«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», – сообщил он.

Куренков планирует встретиться с эвакуированными из затопленных районов жителями Орска в пунктах временного размещения (ПВР) и провести совещание.

Министр прибыл в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина для организации необходимых работ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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