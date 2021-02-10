СМИ: Злоумышленники устроили взрыв на входе в здание афинских СМИ
Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство у здания, где расположены офисы афинских газет «Демократия», «Эстия» и Espresso. Пострадавших нет, сообщает Афинское Македонское агентство (AMNA).
Отмечается, что неизвестные подложили к подъезду здания взрывчатку, состоящую из нескольких газовых баллончиков. Она взорвалась о 03:30 по местному времени. Управление по безопасности столичной области ведет расследование инцидента.
Здания афинских газет не впервые подвергаются нападению. Ранее анархисты организации «Рубикон» проникли в строение и облили редакцию краской. Власти допускают, что за новым нападением также могут стоять анархисты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru