СМИ: Злоумышленники устроили взрыв на входе в здание афинских СМИ

Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство у здания, где расположены офисы афинских газет «Демократия», «Эстия» и Espresso. Пострадавших нет, сообщает Афинское Македонское агентство (AMNA).

Отмечается, что неизвестные подложили к подъезду здания взрывчатку, состоящую из нескольких газовых баллончиков. Она взорвалась о 03:30 по местному времени. Управление по безопасности столичной области ведет расследование инцидента.

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Здания афинских газет не впервые подвергаются нападению. Ранее анархисты организации «Рубикон» проникли в строение и облили редакцию краской. Власти допускают, что за новым нападением также могут стоять анархисты.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИВзрывГреция
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