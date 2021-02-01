На Кипре произошел взрыв в одном из центров вакцинации от COVID-19

В пригороде столицы Кипра Никосии произошел взрыв в одном из центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Взрыв прогремел в городе Лача с населением около 17 тысяч человек, где расположен крупный центр вакцинации населения от COVID-19. Отмечается, что здесь получил обе фазы вакцины президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Данных о пострадавших и причинах взрыва нет.

В настоящий момент здание, где произошел взрыв, находится в оцеплении, на месте работают следователи.

