На Кипре произошел взрыв в одном из центров вакцинации от COVID-19
В пригороде столицы Кипра Никосии произошел взрыв в одном из центров вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Взрыв прогремел в городе Лача с населением около 17 тысяч человек, где расположен крупный центр вакцинации населения от COVID-19. Отмечается, что здесь получил обе фазы вакцины президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 по московскому времени). Данных о пострадавших и причинах взрыва нет.
В настоящий момент здание, где произошел взрыв, находится в оцеплении, на месте работают следователи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+17 648 / сут.
Умерли
73 619+437 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+18 169 / сут.
- Запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией продлен до 16 февраля
- Илья Яшин арестован на 10 суток
- Гора Арарат открылась для альпинистов впервые за 5 лет
- Кравчук заявил о необходимости референдума о статусе Крыма и Донбасса
- Глава ВОЗ заявил о возможности контроля над коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru