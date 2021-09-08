СМИ: Зиничев погиб, спасая человека
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
По его словам, съёмки велись во время учений для учебного фильма МЧС. Уточняется, что сотрудник съемочной группы также погиб.
Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что Зиничев погиб во время учений в Норильске при исполнении служебного долга, спасая человека на межведомственных учениях.
Во вторник, 7 сентября, в столице Таймыра глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru