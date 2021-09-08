СМИ: Зиничев погиб, спасая человека

По его словам, съёмки велись во время учений для учебного фильма МЧС. Уточняется, что сотрудник съемочной группы также погиб.

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что Зиничев погиб во время учений в Норильске при исполнении служебного долга, спасая человека на межведомственных учениях.

Во вторник, 7 сентября, в столице Таймыра глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике.

