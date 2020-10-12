СМИ: журналист Павел Лобков в больнице с сотрясением мозга

Российского журналиста, сотрудника телеканала «Дождь» Павла Лобкова госпитализировали с сотрясение головного мозга, передает «360».

Врачи диагностировали у Лобкова ушибы головы и лица, закрытую черепно-мозговую травму.

По данным телеканала, Лобков был нетрезв, в результате чего упал и ударился.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Происшествия
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