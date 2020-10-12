СМИ: журналист Павел Лобков в больнице с сотрясением мозга

Обязательное требование о передаче сведений сотрудниках на удаленке вступило в силу в Москве Более 100 миллионов электронных рецептов выписали врачи в Единой информационно-аналитической системе Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников В ноябре 500 семей смогут стать участниками онлайн-программы «Свобода.Ответственность.Доход» Облачная погода с небольшим дождем ожидается сегодня в Москве