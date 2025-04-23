СМИ: Жительницу Уфы и ее дочь госпитализировали из-за коктейля с антисептиком

Пострадавший ребенок заказал коктейль со вкусом маракуйи и ромашки, однако его вкус показался девочке странным. Мать ребенка также попробовала коктейль. Вскоре обе посетительницы кафе почувствовали себя плохо.

Выяснилось, что бармен перепутал жидкости и налил в коктейль антисептик. В кафе отказались комментировать произошедшее.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Анкаре количество погибших при употреблении контрафактного алкоголя достигло 105 человек, еще 29 находятся в реанимации.

