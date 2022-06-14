СМИ: жительницу Москвы задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что в суд было направлено ходатайство о заключении задержанной гражданки РФ Завалишиной Е.С. под стражу.
В Лефортовском суде Москвы подтвердили, что получили соответствующие материалы ФСБ, и добавили, что документы в отношении задержанной пока не рассмотрены.
Ранее в Крыму был задержан гражданин Украины, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», сообщает RT.
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