СМИ: жители Ростовской области заявили о похожих на взрыв звуках

По данным издания, о хлопке рассказали пользователи соцсетей, проживающие на территории диаметром до 200 км - в Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске и Аксае.

Также жители региона отметили, что в Ростове сработали сигнализации на автомобилях, а в районе Азова под Пешково были видны несколько очагов чёрного дыма.

Официальных комментариев от МЧС и других ведомств пока не поступало.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины, сообщает RT.

