СМИ: жители Ростовской области заявили о похожих на взрыв звуках
Жители нескольких городов Ростовской области заявили, что на территории диаметром до 200 км услышали похожий на взрыв звук, сообщает портал «161.ру».
По данным издания, о хлопке рассказали пользователи соцсетей, проживающие на территории диаметром до 200 км - в Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске и Аксае.
Также жители региона отметили, что в Ростове сработали сигнализации на автомобилях, а в районе Азова под Пешково были видны несколько очагов чёрного дыма.
Официальных комментариев от МЧС и других ведомств пока не поступало.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины, сообщает RT.
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