СМИ: Жители Новосибирска остались без света из-за сильного ветра

Порывы ветра до 25 м/с оборвали провода и повредили линии электропередач. Сильнее всего пострадали Северный, Сузунский, Мошковский районы и Новосибирская агломерация. Ожидается, что подачу света в дома восстановят к 21:00 по местному времени.

Кроме того, ветер частично оставил без крыши здание в ботаническом саду (Академгородок), разрушил возле «Дома-книжки» на улице Калинина строительные ограждения и снес кровлю с крыши одного из домов, которая рухнула на припаркованные автомобили.

Ранее почти 200 объектов в Новороссийске остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

