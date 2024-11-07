СМИ: Жители Новосибирска остались без света из-за сильного ветра
Сильный ветер лишил электроснабжения жителей 11 районов Новосибирска. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Порывы ветра до 25 м/с оборвали провода и повредили линии электропередач. Сильнее всего пострадали Северный, Сузунский, Мошковский районы и Новосибирская агломерация. Ожидается, что подачу света в дома восстановят к 21:00 по местному времени.
Кроме того, ветер частично оставил без крыши здание в ботаническом саду (Академгородок), разрушил возле «Дома-книжки» на улице Калинина строительные ограждения и снес кровлю с крыши одного из домов, которая рухнула на припаркованные автомобили.
Ранее почти 200 объектов в Новороссийске остались без теплоснабжения из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru