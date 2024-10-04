СМИ: Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи
Житель Румынии накинулся на переводчицу Светлану К. у посольства США в Бухаресте из-за русской речи. Об этом женщина рассказала в беседе с RT.
По словам переводчицы, она пришла в дипведомство с клиенткой из Киева, чтобы получить визу. Стоя в очереди, женщины на русском языке говорили о Румынии.
«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски», — поделилась Светлана.
По ее словам, она боялась, что мужчина нападет. Переводчица обратилась за помощью к вооруженным жандармам, они защитили женщину.
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