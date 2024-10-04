СМИ: Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

По словам переводчицы, она пришла в дипведомство с клиенткой из Киева, чтобы получить визу. Стоя в очереди, женщины на русском языке говорили о Румынии.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски», — поделилась Светлана.

По ее словам, она боялась, что мужчина нападет. Переводчица обратилась за помощью к вооруженным жандармам, они защитили женщину.

