СМИ: Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

Житель Румынии накинулся на переводчицу Светлану К. у посольства США в Бухаресте из-за русской речи. Об этом женщина рассказала в беседе с RT.

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По словам переводчицы, она пришла в дипведомство с клиенткой из Киева, чтобы получить визу. Стоя в очереди, женщины на русском языке говорили о Румынии.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски», — поделилась Светлана.

По ее словам, она боялась, что мужчина нападет. Переводчица обратилась за помощью к вооруженным жандармам, они защитили женщину.

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ФОТО: РИА Новости
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