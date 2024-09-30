Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей

Ранее издание Ura.ru со ссылкой на свои источники проинформировало, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса регулярно избивают школьников, не знающих узбекского языка. Также был избит ребенок с инвалидностью, приехавший из России.

По словам детского омбудсмена Узбекистана, к ней информация о подобных инцидентах не поступала, однако данные СМИ следует проверить.

Ранее преподаватель в Узбекистане нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке. Избиение ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем суд в Ташкенте оштрафовал педагога на сумму более 50 000 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

