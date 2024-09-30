Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова намерена проверить сведения о регулярном избиении русскоязычных учеников в одной из школ города Джизака. Об этом она сообщила РИА Новости.
Ранее издание Ura.ru со ссылкой на свои источники проинформировало, что в школе № 1 в Джизаке ученики седьмого класса регулярно избивают школьников, не знающих узбекского языка. Также был избит ребенок с инвалидностью, приехавший из России.
По словам детского омбудсмена Узбекистана, к ней информация о подобных инцидентах не поступала, однако данные СМИ следует проверить.
Ранее преподаватель в Узбекистане нанесла побои шестикласснику за просьбу вести урок на русском языке. Избиение ребенка зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем суд в Ташкенте оштрафовал педагога на сумму более 50 000 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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