Число жертв землетрясений в Японии возросло до 100
Число жертв серии мощных землетрясений в Японии, которые продолжаются с 1 января, увеличилось до 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.
При этом не менее 464 человек получили различные травмы, местонахождение еще 222 жителей пока не могут установить. Поисково-спасательная операция в зоне ЧП продолжается.
Стихийное бедствие нанесло наибольший ущерб префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, наблюдаются перебои в подаче электричества и воды, а также нехватка топлива.
Ранее стало известно, что власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи районам, пострадавшим после землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru