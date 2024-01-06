Число жертв землетрясений в Японии возросло до 100

При этом не менее 464 человек получили различные травмы, местонахождение еще 222 жителей пока не могут установить. Поисково-спасательная операция в зоне ЧП продолжается.

Стихийное бедствие нанесло наибольший ущерб префектуре Исикава, где было разрушено свыше 250 домов, наблюдаются перебои в подаче электричества и воды, а также нехватка топлива.

Ранее стало известно, что власти Японии выделят 4,74 млрд иен ($32,5 млн) помощи районам, пострадавшим после землетрясения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

