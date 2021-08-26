Пентагон: У аэропорта Кабула прогремел взрыв
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своём Twitter заявил, что снаружи аэропорта Кабула произошёл взрыв.
По его словам, ясной информации о пострадавших пока нет.
«Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», - написал Кирби.
По информации источников телеканала CNN причиной трагедии стала атака смертника, пострадали несколько человек.
Позднее СМИ сообщили, что при взрыве в Кабуле ранены не менее 15 человек. В соцсетях распространились снимки с места происшествия, на них много людей в крови.
Ранее Кирби опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерении США завершить операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов, сообщает RT.
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