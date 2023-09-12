СМИ: Жертвами наводнения в Ливии стали шесть тысяч человек
Число погибших в городе Дерна, расположенном на северо-востоке Ливии, составляет не менее шести тысяч, сообщает телеканал Al Hadath.
Источники канала в Красном Кресте и Красном Полумесяце утверждают, что эта цифра не окончательная, точных данных о погибших до сих пор нет, число жертв сильных ливней и наводнения «может достигать тысяч».
Также отмечается, что без вести пропали не менее 10 тысяч человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru