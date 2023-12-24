СМИ: женщина упала в Москву-реку с Большого Каменного моста

Женщина упала в Москву-реку с Большого Каменного моста в центре столицы, пишет Telegram-канал Mash.

Такси с пассажиркой упал в Москву-реку в центре столицы. Видео

По информации издания, женщина доплыла до берега, но не смогла выбраться из ледяной воды. Прибывшие на место спасатели помогли ей выбраться.

Медики оказывают женщине первую помощь. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 20-летняя девушка упала с Крымского моста в центре Москвы. Пострадавшую спасли и доставили в институт имени Склифосовского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпасателиМосква-рекаМосква

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