СМИ: женщина упала в Москву-реку с Большого Каменного моста
24 декабря 202319:14
Женщина упала в Москву-реку с Большого Каменного моста в центре столицы, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, женщина доплыла до берега, но не смогла выбраться из ледяной воды. Прибывшие на место спасатели помогли ей выбраться.
Медики оказывают женщине первую помощь. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее 20-летняя девушка упала с Крымского моста в центре Москвы. Пострадавшую спасли и доставили в институт имени Склифосовского, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru