СМИ: Здание посольства России в Берлине забросали красной краской

По данным полиции, инцидент произошел в понедельник поздно вечером. Несколько человек бросили емкости с красной краской в здание российского посольства,злоумышленники попали по воротам и перилам.

В результате никто не пострадал. Полиция занялась расследованием инцидента.

Ранее неизвестный совершил нападение на посольство РФ в Кишиневе: мужчина нанес оскорбительную надпись на ограждение диппредставительства, забросал здание петардами, а затем попытался перелезть через забор и проникнуть в посольство. Дебошира задержали. Российская дипмиссия направила властям Молдавии ноту протеста, выразив надежду, что виновники «враждебной выходки» будут наказаны, пишет РИА ФАН.

