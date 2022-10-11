СМИ: Здание посольства России в Берлине забросали красной краской
Неизвестные забросали баллонами и бутылками с краской здание посольства России в Берлине. Об этом сообщает агентство DPA.
По данным полиции, инцидент произошел в понедельник поздно вечером. Несколько человек бросили емкости с красной краской в здание российского посольства,злоумышленники попали по воротам и перилам.
В результате никто не пострадал. Полиция занялась расследованием инцидента.
Ранее неизвестный совершил нападение на посольство РФ в Кишиневе: мужчина нанес оскорбительную надпись на ограждение диппредставительства, забросал здание петардами, а затем попытался перелезть через забор и проникнуть в посольство. Дебошира задержали. Российская дипмиссия направила властям Молдавии ноту протеста, выразив надежду, что виновники «враждебной выходки» будут наказаны, пишет РИА ФАН.
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