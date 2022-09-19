Посольство РФ в Канаде рассчитывает на усиление безопасности после нападения

Посольство РФ в Канаде рассчитывает на усиление безопасности дипмиссии после нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщает агентство со ссылкой на посла РФ в Канаде Олега Степанова, на посольство напали неизвестные с зажигательной смесью. Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Посольство передало полиции видеозапись нападения. Посол заявил, что надеется на тщательное расследование.




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