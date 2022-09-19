Посольство РФ в Канаде рассчитывает на усиление безопасности после нападения
19 сентября 202220:19
Посольство РФ в Канаде рассчитывает на усиление безопасности дипмиссии после нападения. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство со ссылкой на посла РФ в Канаде Олега Степанова, на посольство напали неизвестные с зажигательной смесью. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Посольство передало полиции видеозапись нападения. Посол заявил, что надеется на тщательное расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru