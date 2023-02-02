СМИ: арестованный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попал в больницу

Полицейские задержали виновника пожара на складе пластика в Нахабине Церковный штаб помощи беженцам в Москве нуждается в помощи На МКАДе появилось экспериментальное табло с надписью «Впереди авария» Более 1200 человек посетили различные мероприятия московской службы занятости «Первая всесоюзная» - выставка под таким названием готовится на ВДНХ