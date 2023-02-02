СМИ: арестованный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попал в больницу
Находящийся в СИЗО в Красноярске бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что бывшего чиновника доставили в тюремную больницу.
«Сегодня Митволь был переведен из СИЗО-1 в КТБ-1», - сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Ранее Красноярский краевой суд оставил в силе решение об аресте Митволя, которого подозревают в хищении более 900 млн рублей, сообщает RT.
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