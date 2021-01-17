СМИ: Затонувший у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании

По информации ведомства, только двое из членов экипажа сухогруза – граждане России. По информации губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера, потерпевшее крушение судно действовало под флагом Палау, 13 членов экипажа - граждане Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сухогруз ходил под российским флагом.



По разным данным СМИ, на судне в момент крушения было от 12 до 15 членов команды.

В ходе поисково-спасательной операции, которую начала турецкая сторона, удалось спасти пять человек, подтвердили в Росморречфлоте. Также сообщили о гибели двоих моряков.

Стало известно время происшествия – сухогруз затонул около 13 часов в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов провинции Бартын.

