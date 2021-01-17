СМИ: Затонувший у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании

Затонувший у берегов Турции в Черном море сухогруз Arvin принадлежит украинской компании - Arvin Shipping LTD. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росморречфлота.

Турецкие спасатели обнаружили тела двоих погибших моряков с российского сухогруза

По информации ведомства, только двое из членов экипажа сухогруза – граждане России. По информации губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера, потерпевшее крушение судно действовало под флагом Палау, 13 членов экипажа - граждане Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сухогруз ходил под российским флагом.

По разным данным СМИ, на судне в момент крушения было от 12 до 15 членов команды.

В ходе поисково-спасательной операции, которую начала турецкая сторона, удалось спасти пять человек, подтвердили в Росморречфлоте. Также сообщили о гибели двоих моряков.

Стало известно время происшествия – сухогруз затонул около 13 часов в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов провинции Бартын.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Черное МореТурцияСудноКрушениеУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры