СМИ: Заммэра Ярославля задержан за взятку
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан силовиками, его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от источника в правоохранительных органах. Бадаев курировал в городской администрации вопросы градостроительства.
В следственном управлении Следственного комитета о Ярославской области пока не дают комментариев. В то же время, в пресс-службе мэрии регионального центра утверждают, что вообще ничего не знают о произошедшем.
Уже сегодня суд должен решить вопрос по мере пресечения задержанному, отмечает Газета.ру. До мэрии Ярославля Бадаев трудился в администрации Переславля-Залесского - в должности заместителя мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. На работу в Ярославль он пришёл в начале прошлого года.
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