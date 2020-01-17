СМИ: Заммэра Ярославля задержан за взятку

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан силовиками, его подозревают в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от источника в правоохранительных органах. Бадаев курировал в городской администрации вопросы градостроительства.

В следственном управлении Следственного комитета о Ярославской области пока не дают комментариев. В то же время, в пресс-службе мэрии регионального центра утверждают, что вообще ничего не знают о произошедшем.

Уже сегодня суд должен решить вопрос по мере пресечения задержанному, отмечает Газета.ру. До мэрии Ярославля Бадаев трудился в администрации Переславля-Залесского - в должности заместителя мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. На работу в Ярославль он пришёл в начале прошлого года.

