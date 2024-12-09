СМИ: Замдиректора компании «СиГМА» погиб после нападения медведя на Камчатке

По данным Telegram-канала, после нападения агрессивное животное утащило мужчину на 40 метров. Тело замгендира «СиГМА» нашли в ближайшем овраге, он получил ранения не совместимые с жизнью.

Начальник службы безопасности предприятия ликвидировал медведя на месте происшествия.

Полиция и следственный комитет начали проверку.

Ранее стало известно, что опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте, ликвидировали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

