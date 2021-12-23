СМИ: Заключенный покончил с собой в московском СИЗО «Бутырка»

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне. Известно, что погибший — 30-летний мужчина, против которого было возбуждено три уголовных дела по статье о кражах, одно — о грабеже.

Источник сообщил, что покончившего с собой мужчину в ноябре объявили в розыск за нарушение подписки о невыезде, позже его задержали и доставили в СИЗО.

По факту произошедшего проводится проверка.

