СМИ: Заключенный покончил с собой в московском СИЗО «Бутырка»

Заключенный покончил с собой в следственном изоляторе «Бутырка» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне. Известно, что погибший — 30-летний мужчина, против которого было возбуждено три уголовных дела по статье о кражах, одно — о грабеже.

Источник сообщил, что покончившего с собой мужчину в ноябре объявили в розыск за нарушение подписки о невыезде, позже его задержали и доставили в СИЗО.

По факту произошедшего проводится проверка.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СамоубийствоСИЗОМосква
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