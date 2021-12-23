СМИ: Заключенный покончил с собой в московском СИЗО «Бутырка»
Заключенный покончил с собой в следственном изоляторе «Бутырка» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне. Известно, что погибший — 30-летний мужчина, против которого было возбуждено три уголовных дела по статье о кражах, одно — о грабеже.
Источник сообщил, что покончившего с собой мужчину в ноябре объявили в розыск за нарушение подписки о невыезде, позже его задержали и доставили в СИЗО.
По факту произошедшего проводится проверка.
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