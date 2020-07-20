СМИ: Задержаны подозреваемые в нападении на экс-директора «Ростсельмаша»

По его данным, двое задержанных – родные братья. Их также проверят на причастность к грабежам в других регионах России: полиция подозревает, что на их счету нападение на 100-летнего ветерана в Башкирии, которому неделю назад проломили голову. Сейчас из везут в Псков – задержанные, по всей вероятности, могут быть причастны к разбойному нападению на бизнесмена в Великих Луках.

У задержанных нашли наградные часы Пескова, говорится в материале. При нападении он выжил и находится в реанимации областной больницы, а вот его сестра скончалась. Как пишут «Известия», было возбуждено уголовное дело по факту убийства и разбойного нападения.

