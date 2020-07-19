В своем доме ранен экс-директор «Ростсельмаша»

При нападении неизвестных в собственном доме ранен бывший директор «Ростсельмаша» Юрий Песков, его сестра убита, информирует ТАСС.

83-летний Юрий Песков ранен. Он госпитализирован, уточняет «Интерфакс»

По информации источников в МВД, известно, что инцидент произошел в ночь на воскресенье в Ростовской области, где живет Песков, отмечает Lenta.ru.

О личностях преступников ничего не сообщается.

Напомним, Юрий Песков возглавлял «Ростсельмаш» на протяжении 20 лет, начиная с 1978 года. В начале 1980-х годов занимал пост заместителя министра машиностроения СССР. Имеет звание Герой Социалистического Труда.

