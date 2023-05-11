СБУ задержала бизнесменов, поставлявших в Россию оборудование для ЗРК С-300
В Полтавской области Украины были задержаны два бизнесмена, обвиняемые в поставке в Россию оборудования для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).
По версии ведомства, руководитель местной компании, занимающейся производством алмазных инструментов, а также его партнёр, имеющий бизнес в России, скрытно поставляли продукцию для российского военно-промышленного комплекса.
В СБУ утверждают, что заказчиками были Курский электроаппаратный завод, а также московское предприятие «НПП Торий», производящее комплектующие для российского оружия.
Оба задержанных обвиняются по статье украинского УК «коллаборационная деятельность», а директора предприятия также обвинили в «незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента СБУ и его пособника, которые признались, что пересылали националистам через мессенджеры данные о технике, дислокации и перемещениях российских военных, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru