СБУ задержала бизнесменов, поставлявших в Россию оборудование для ЗРК С-300

По версии ведомства, руководитель местной компании, занимающейся производством алмазных инструментов, а также его партнёр, имеющий бизнес в России, скрытно поставляли продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

В СБУ утверждают, что заказчиками были Курский электроаппаратный завод, а также московское предприятие «НПП Торий», производящее комплектующие для российского оружия.

Оба задержанных обвиняются по статье украинского УК «коллаборационная деятельность», а директора предприятия также обвинили в «незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области агента СБУ и его пособника, которые признались, что пересылали националистам через мессенджеры данные о технике, дислокации и перемещениях российских военных, сообщает RT.

