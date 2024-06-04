СМИ: Задержана глава организации «Империя сильнейших ведьм»
Руководитель оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что женщину, которую последователи называли Алена Полынь, подозревают в мошенничестве и экстремизме.
Также источник добавил, что, по предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.
Ранее в Москве были задержаны лидеры китайской секты тоталитарного характера «Фалуньгун», которая образовалась на базе увлечения физкультурой цигун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru