СМИ: Задержана глава организации «Империя сильнейших ведьм»

Руководитель оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елена Суликова была задержана у себя дома в Московской области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства указал, что женщину, которую последователи называли Алена Полынь, подозревают в мошенничестве и экстремизме.

Также источник добавил, что, по предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли гражданам псевдорелигиозные услуги.

Ранее в Москве были задержаны лидеры китайской секты тоталитарного характера «Фалуньгун», которая образовалась на базе увлечения физкультурой цигун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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