Полиция Подмосковья задержала мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня

Полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который разбросал венки возле памятника «Журавли» с Вечным огнем в подмосковном Видном. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина поздно вечером разбросал венки и скрылся.

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Правоохранительным органам удалось установить личность мужчины: он оказался уроженцем одной из республик ближнего зарубежья, родившийся в 1978 году. Его задержали и доставили в местное отделение полиции.

На видеозаписи мужчина признался полицейским, что выпил алкоголь и потом «поиграл с цветами» в парке возле мемориала. Он также извинился перед «культурной общественностью и ветеранами», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПодмосковьеПолицияВечный Огонь

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