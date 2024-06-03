Полиция Подмосковья задержала мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня

Правоохранительным органам удалось установить личность мужчины: он оказался уроженцем одной из республик ближнего зарубежья, родившийся в 1978 году. Его задержали и доставили в местное отделение полиции.



На видеозаписи мужчина признался полицейским, что выпил алкоголь и потом «поиграл с цветами» в парке возле мемориала. Он также извинился перед «культурной общественностью и ветеранами», передает «Радиоточка НСН».

