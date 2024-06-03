Полиция Подмосковья задержала мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня
Полицейские задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который разбросал венки возле памятника «Журавли» с Вечным огнем в подмосковном Видном. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Московской области.
По предварительной информации, нетрезвый мужчина поздно вечером разбросал венки и скрылся.
Правоохранительным органам удалось установить личность мужчины: он оказался уроженцем одной из республик ближнего зарубежья, родившийся в 1978 году. Его задержали и доставили в местное отделение полиции.
На видеозаписи мужчина признался полицейским, что выпил алкоголь и потом «поиграл с цветами» в парке возле мемориала. Он также извинился перед «культурной общественностью и ветеранами», передает «Радиоточка НСН».
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