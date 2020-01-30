СМИ: задержан владелец пермского хостела, где погибли пять человек
Объявленный в федеральный розыск собственник сети мини-отелей «Карамель» в Перми Сергей Щербаков задержан в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, сообщает Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
Источники в правоохранительных органах говорят, что Щербаков решил добровольно вернуться в Пермь. По их сведениям, его задержали утром 30 января. Между тем, официального подтверждения от МВД пока нет.
Ранее сообщалось, что обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в «Карамели» стал инспектор пожарного надзора ГУ МЧС Прикамья Разиф Исмакаев.
Предпринимателя начали искать после трагедии в пермском хостеле «Карамель», где в ночь на 20 января при прорыве трубы с горячей водой насмерть обварились пять человек. Ещё трое получили ожоги. Мини-гостиница работала в подвале жилой пятиэтажки, причем с нарушениями.
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