СМИ: задержан владелец пермского хостела, где погибли пять человек

Источники в правоохранительных органах говорят, что Щербаков решил добровольно вернуться в Пермь. По их сведениям, его задержали утром 30 января. Между тем, официального подтверждения от МВД пока нет.

Ранее сообщалось, что обвиняемым по уголовному делу о гибели людей в «Карамели» стал инспектор пожарного надзора ГУ МЧС Прикамья Разиф Исмакаев.

Предпринимателя начали искать после трагедии в пермском хостеле «Карамель», где в ночь на 20 января при прорыве трубы с горячей водой насмерть обварились пять человек. Ещё трое получили ожоги. Мини-гостиница работала в подвале жилой пятиэтажки, причем с нарушениями.

