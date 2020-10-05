СМИ: Задержан сын экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Сотрудники правоохранительных органов задержали сын бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала, Антона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Антон Фургал созывал людей на митинги в поддержку своего отца. Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

Сергей Фургал был задержан в начале июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Губернатора обвинили в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он свою вину не признал. На фоне обвинений в адрес Фургала президент освободил его от должности главы региона. Фургал находится в СИЗО, а в Хабаровске с момента его задержания проходят массовые несогласованные акции в его поддержку.

